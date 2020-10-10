Из Владивостока теперь можно улететь за границу

Из Владивостока разрешили вылеты за границу Фото: Сергей БАЛАНОВ

Со вчерашнего дня Владивосток стал еще одним городом, из которого Россия разрешила выполнять регулярные пассажирские рейсы за рубеж.

«В соответствии с решением правительства РФ, с 9 октября в перечень пунктов РФ, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств, включаются Самара, Владивосток, Грозный и Красноярск», — сообщила пресс-служба Росавиации.

До этого улететь за границы Родины россияне могли только из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Казани и Калининграда.

Напомним, Российская Федерация в марте запретила все международные пассажирские авиаперевозки из-за пандемии коронавируса. В августе-сентябре были разрешены полеты в несколько городов Турции, в Лондон, на Занзибар, в Женеву, Дубай, Каир, на Мальдивы, в Сеул, Минск, Бишкек и Нур-Султан.

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