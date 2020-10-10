Изменилось направление движения на улицах Добровольского и Сахалинской во Владивостоке

На улицах Добровольского и Сахалинской новая схема движения транспорта
Фото: Олеся КУВАТОВА
Новую схему движения автотранспорта запустила мэрия Владивостока от дома № 5 до дома № 15 по улице Добровольского и от дома на Добровольского, 15 до дома на Сахалинской, 41. Сейчас на этих участках дороги машины могут двигаться в обоих направлениях.
По данным городского управления дорог и благоустройства, односторонний режим автомобильного трафика был отменен на время проведения аварийных работ по ремонту системы ливневой канализации в районе дома № 15 на улице Добровольского.
Мэрия Владивостока и ГИБДД просят водителей быть внимательными и с пониманием отнестись к вводимым изменениям.
На этих участках машин ехать в обоих направлениях
Фото: Яндекс.Карты
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