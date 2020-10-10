Гибелью туриста из Москвы занялась полиция Владивостока

Отвесная скала на пляже Юбилейный во Владивостоке. Фото: VL.ru

Турист из Москвы погиб во Владивостоке, сорвавшись со скалы в районе улице Набережной.

Днем, 8 октября, мужчина возвращался в свою гостиницу от кинотеатра «Океан», но затем, по неизвестной причине, перелез через парапет, отделяющий тротуар от крутого склона. По одной из версий, турист хотел сделать фотографию. Не удержавшись на покатом откосе, мужчина сорвался с отвесной скалы высотой несколько десятков метров.

По какой причине гость из столицы перелез через парапет, пока неясно. Фото: VL.ru

По информации источника VL. ru в правоохранительных органах, сотрудники полиции, которые вскоре после происшествия прибыли на место трагедии установили личность погибшего.

По факту несчастного случая с гибелью человека проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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