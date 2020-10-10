«Фестиваль приморских овощей» начался сегодня на улице Жигура во Владивостоке

«Фестиваль приморских овощей» на улице Жигура пройдет в субботу и воскресенье Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этот уик-энд на улице Карла Жигура проходит «Фестиваль приморских овощей». Площадкой для мероприятия стала территория бывшего трамвайного кольца. Там этим летом уложили асфальт, протянули освещение и смонтировали леерные ограждения, отделяющие площадку от дороги.

— Эта территория впервые станет торговой площадкой, где представят свою продукцию местные производители и фермеры. Проводим фестиваль здесь по причине того, что центральная площадь, которая традиционно задействована в подобных мероприятиях, в ближайшие выходные будет занята, — прокомментировали событие представители управления экономического развития администрации города.

Торговый фестиваль на Жигура начался сегодня, 10 октября, в 9 утра. Продавцы будут работать до 18 часов. Завтра, в воскресенье, схема работы такая же.

Сообщается, что все продавцы проинформированы о необходимости соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и иметь в своем распоряжении средства для санитарной обработки рук.

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