Без маски ни в автобус, ни в магазин: губернатор Приморья поручил усилить борьбу с COVID-19

В Приморье контрольные группы будут выявлять нарушителей санитарных мер в электричках Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор края Олег Кожемяко в субботу, 10 октября, на очередном заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом поручил усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер в общественном транспорте и точках торговли.

— Все силы административных комиссий, правоохранительных органов направьте туда — должно быть непреложным правилом: без маски ни в автобус, ни в такси, ни в электричку, ни в магазин человека не пускать. Сейчас нужно приложить все усилия для того, чтобы не возвращаться к ранее вводимым ограничениям, — заявил Кожемяко.

Региональный минтранс по поручению главы края создаст контрольные группы для выявления нарушителей санитарных мер в электричках.

Территориальное управление Роспотребнадзора сообщило, что за минувшие 24 часа выявлено 84 новых случая коронавирусной инфекции. Всего в крае было обнаружено с начала эпидемии 12532 заболевших.

За вчерашний день лишь 53 приморца выздоровели от COVID-19. Всего в Приморье насчитывается 10699 человек с которых уже сняли диагноз «коронавирус».

— Инфекция среди населения есть, наблюдаем тенденцию ее роста. Сейчас нельзя допустить распространение COVID среди коллективов, — отметила руководитель ведомства Татьяна Детковская.

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