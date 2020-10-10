ДТП во Владивостоке: 5 разбитых машин, двое пострадавших, рассыпанный уголь и свернутое ограждение

В ДТП на автодороге «Седанка - Патрокл – о. Русский» пострадали два человека. Фото: пресс - служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку

Госавтоинспекция проводит проверку по факту повреждения дорожного сооружения в результате ДТП во Владивостоке.

Инцидент произошел 9 октября на 31 км автодороги «Седанка — Патрокл — о. Русский». Магистральный тягач Scania ехал со стороны улицы Маковского в направлении Фадеева. 47- летний водитель не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущий автомобиль Honda Vezel. Затем Scania ударил автомобиль Toyota Porte, из-за чего тот совершил столкновение с грузовым тягачом Mitsubishi Fuso. Седельный тягач Scania в конце концов опрокинулся и из его полуприцепа на проезжую часть высыпался уголь, который повредил автомобиль Toyota Prius, двигавшийся во встречном направлении.

Из полуприцепа тягача Scania на трассу высыпался уголь. Фото: пресс - служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку

В результате всех этих столкновений травмы получила 38-летняя женщина-водитель Toyota Porte. У нее врачи нашли закрытый перелом вертлужной впадины и ушиб грудной клетки. 36-летнему пассажиру автомашины Toyota Porte диагностирован перелом ребер. Оба пострадавших доставлены в медицинское учреждение.

Против водителя Scania возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона» и по статье 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю России по Приморскому краю, стаж вождения у виновника массовой аварии — 21 год. Состояние опьянения не выявлено. В 2020 году привлекался к ответственности 1 раз за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

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