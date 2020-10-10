Дождь со снегом готовит Приморью грядущая неделя

Далеко прятать зонтики жителям Приморья на следующей неделе не стоит Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей неделе погода в Приморье вновь покажет свой непостоянный нрав.

Как сообщает сайт Примпогода, в понедельник, 12 октября, ночью край окажется в зоне фронтальных разделов циклона, движущегося из Амурской области на Хабаровский край. Местами пройдет дождь, а в утренние часы на северо-востоке региона снова возможны выпадения снега. Основное похолодание придется на день понедельника. По сравнению с предыдущим днем температура понизится на 4 — 9 градусов, на севере аномалия достигнет 9 — 12 градусов.

Во вторник, 13 октября, за фронтами вторгнется гребень антициклона и осадки прекратятся. Ночь станет холоднее на 3 — 6 градусов, а день на 1 — 4 градуса теплее, чем накануне.

В среду, 14 октября, к Приморью подойдет новый фронтальный раздел с новыми осадками. Очередная волна холода будет более интенсивной. Снежные заряды возможны не только на северо-востоке, но местами и в других районах края. Минимальная температура +2...-5 °С, в южных и восточных районах до +8 °С. День будет ветреным и прохладным, +7...+14 °С, на северо-востоке +1...+6 °С.

Во Владивостоке неделя начнется с небольшого дождя, при сильном северном ветре. Температура воздуха ночью около +9...+12 °С. Первую половину дня понедельника температура будет понижаться, а после обеда потеплеет до +11...+13 °С.

Во вторник вероятность осадков в столице Приморья невелика. Ночью похолодает до +5...+8 °С, днем усилится южный ветер и станет теплее, чем накануне: +12...+15 °С.

В среду погода во Владивостоке снова ухудшится: пройдет небольшой дождь, усилится северный ветер и похолодает на 2 — 5 градусов.

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