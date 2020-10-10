Новые подробности объявления плана-перехвата в Приморье

Мужчина, которого разыскивала полиция в Хасанском районе Приморья, задержан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны подробности причины, по объявления в Хасанском районе Приморья плана-перехвата.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю России по Приморскому краю, все началось с инцидента, который произошел сегодня, 10 октября, на полуострове Клерка.

В ходе проверки полученной оперативной информации сотрудники полиции обнаружили очаг произрастания маньчжурской конопли. Находившиеся на месте лица, заметив полицейских, открыли по ним огонь из огнестрельного оружия. Согласно Федеральному Закону «О полиции», полицейские применили табельное оружие.

В ходе перестрелки один из нападавших нейтрализован, другой скрылся на автомобиле, но в кратчайшие сроки был задержан и доставлен в отдел полиции. Установлено, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 228 УК РФ. Также материалы проверки по факту применения насилия в отношения представителей власти будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

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