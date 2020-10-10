Кинофестиваль «Меридианы Тихого» 2020 года открылся во Владивостоке

Открытые кинофестиваля «Меридианы Тихого» 2020 Фото: Вадим ПОПОВ

Сегодня, 10 октября, на Приморской сцене Мариинского театра прошло торжественное открытие 18-го Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого».

В 18 часов по звездной дорожке фестиваля началось шествие участников и гостей ежегодного кинопраздника. Зрители, пришедшие на открытие, смогли увидеть как уже известных, так и только начинающих кинематографистов, артистов, людей, причастных к созданию кинолент. Иностранцев на этот раз не было из-за сложной эпидемиологической обстановки.

На церемонии гостей фестиваля приветствовал генеральный директор мероприятия, художественный руководитель Приморского краевого академического театра имени Горького Ефим Звеняцкий. По дорожке прошел и губернатор Приморья Олег Кожемяко с супругой Ириной Герасименко.

Открытые в зале Приморской сцены Мариинского театра Фото: Вадим ПОПОВ

Гостями и участниками мероприятия в этом году стали артисты Сергей Кошонин, Олег Харитонов, Ирина Алферова, Юлия Курвазина, Юрий Беляев, Татьяна Абрамова, Светлана Доронина, Илья Соколовский, а также кинорежиссер Павел Лунгин.

В этом году на кинофорум свои фильмы прислали 112 стран. Впервые участвовали Гренландия, Мавритания и Конго. Для показа отобраны более 200 фильмов.

Как уже ранее сообщала «КП-Владивосток», основные показы фестиваля пройдут в кинотеатрах «Океан» и «Уссури». Президентом мероприятия на этот раз стал известный российский кинорежиссер Андрей Кончаловский. Он не смог приехать в Приморье, но обратился к участникам по видеотрансляции.

Фильмами-открытия стали «Эсав» Павла Лунгина и «Доктор Лиза» Оксаны Карас с Чулпан Хаматовой и Константином Хабенским в главных ролях.

Продлится фестиваль до 16 октября. Информацию про его образовательную и культурную программу любители кино смогут найти на официальном сайте мероприятия.

Организаторы предлагают посетить Бриннеровские чтения (к 100-летию голливудского актера Юла Бриннера), автокинотеатр на центральной площади Владивостока, а также специальные показы и события с создателями фильмов-участников.

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