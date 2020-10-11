Пассажирский автобус рухнул с обрыва во Владивостоке

Автобус улетел у кювет. Фото: instagram.com/dps_vl125

Воскресное утро во Владивостоке началось позитивно далеко не для всех. На улице Сафонова 39-й маршрутный автобус потерял управление и скатился с обрыва, повредив несколько припаркованных автомобилей.

Как утверждают очевидцы, в какой-то момент автобус начал скатываться задним ходом и в районе Сафонова, 33, свернул с дороги в кювет. При этом задел припаркованные «Тойота Приус» и «Тойота Камри». Обе машины получили повреждения.

Сам автобус «повис» на крутом склоне над подпорной стеной. Достоверно не известно, был ли кто-то в салоне во время ДТП, о пострадавших пока не сообщается.

Пострадали припаркованные машины. Фото: instagram.com/dps_controlnews

Местные жители отмечают, что это уже второе ДТП на 39-м маршруте за последний месяц. В первый раз автобус похожей расцветки врезался в бетонную стену на улице Никифорова. Не исключено, что речь идет про один и тот же автобус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Приморья остановил неуправляемый автобус с пассажирами после того, как водитель умер

В этот момент в салоне находилось около 40 пассажиров, в том числе и дети (подробнее..)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14