Стали известны подробности ДТП во Владивостоке, где автобус улетел с обрыва

Пострадали припаркованные машины. Фото: instagram.com/dps_controlnews

Подробности происшествия с автобусом маршрута №39 во Владивостоке утром 11 октября рассказали в паблике Новости Приморья (dps_controlnews). Как оказалось, когда автобус летел под откос на улице Сафонова, в салоне не было не только пассажиров, но и даже водителя.

- По информации очевидцев, водитель вышел из автобуса в магазин, и автобус сорвался с ручника, или забыл на него поставить, и скатился во двор 20-го дома, по пути задев Camry и Prius. Пострадавших нет, водитель автобуса в легком шоке, - сообщили в паблике.

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