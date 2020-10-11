Полиция Владивостока рассказала поучительную историю про дружбу 24-летнего и 82-летней

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В полиции Владивостока рассказали одну поучительную историю про дружбу 24-летнего парня и 82-летней женщины, закончилась которая ожидаемо плохо. Они познакомились на скамейке около дома пенсионерки и на протяжении полугода общались. Мужчина наведывался к одинокой горожанке в гости, она угощала его едой.

В одну из встреч молодой человек незаметно вытащил из сумки женщины банковскую карту, обналичил через терминал 12 500 рублей, а затем вернул на место. Мужчина знал ПИН-код для доступа к банковскому счету, поскольку незадолго до этого помогал пенсионерке снимать наличные деньги: в силу возраста ей было сложно проводить финансовые операции самостоятельно. Но, как уточняет пострадавшая, распоряжаться своими средствами и личным имуществом она никому не разрешала.

Пропажу денег пожилая женщина заметила, но обращаться в правоохранительные органы не стала. Молодой человек по-прежнему продолжал наведываться к ней в гости, и вскоре вновь обокрал пенсионерку. На этот раз он незаметно похитил ее ноутбук стоимостью 8 тысяч рублей. После этого пенсионерка все же решила написать заявление в полицию.

Дело возбудили по статье кража, материалы уже передали в суд. Теперь молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы.

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