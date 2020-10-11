В Институте химии ДВО РАН во Владивостоке нашли охранника с огнестрельным ранением

Полиция Фото: Сергей БАЛАНОВ

По факту обнаружения на посту тела охранника Института химии ДВО РАН с огнестрельной раной головы проводится проверка. На месте происшествия был найден боевой пистолет и стреляная гильза.

Сообщение о произошедшем в поступило в полицию от дежурного ФГУП «Охрана» Росгвардии. Согласной полученной информации, тело пожилого охранника было обнаружено на посту в Институте химии ДВО РАН на проспекте 100-летия, 159д.

Рядом с погибшим был обнаружен табельный пистолет и гильза калибра 9 мм. Эксперты осмотрели место происшествия, а полицейские приступили к установлению всех обстоятельств произошедшего.

Устанавливаются причины, приведшие к смерти мужчины на рабочем месте.

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