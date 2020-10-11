Две женщины потерялись по пути на Ольховую и провели ночь в лесу

Поход едва не закончился большими неприятностями Фото: Сергей БАЛАНОВ

Этот поход они, вероятно, запомнят надолго. В субботу, 10 октября, оперативным дежурным поступил вызов - в районе горы Ольховая Партизанского муниципального района заблудились две женщины.

Маршрут известный и очень популярный у приморцев в это время года, когда лес разукрашен в разные цвета. Однако потеряться можно и в нем.

Уже за полночь, в 1:15 на место выдвинулась группа спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда филиала ДВРПСО МЧС России. И не зря.

- В 09:20 группой спасателей женщины были обнаружены. Состояние здоровья удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждались, - сообщили в МЧС по Приморскому краю.

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