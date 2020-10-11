Во Владивостоке спасли из горящей многоэтажки 12 человек, отрезанных дымом

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Пожар в одном из жилых домов на улице Окатовая во Владивостоке произошел в ночь на воскресенье, 11 октября. В 4:14, когда поступил вызов на пульт, город крепко спал, и неизвестно, какой трагедией могло бы обернуться возгорание. Однако уже спустя 7 минут первые пожарные расчеты уже были на месте.

Дым валил из окна на шестом этаже - горел электрощит, хозяйственный ящик и пол в коридоре. Дымовая завеса отрезала жильцам пути к выходу, угарный газ уже активно проникал в квартиры. Действовать нужно было немедленно.

Звенья газодымозащитной службы быстро проникли в квартиры и стали выводить людей, надев на них комплекты защиты органов дыхания. Так спасли 12 человек.

Помощь медиков понадобилась 53-летней женщине с инвалидностью, у нее диагностировали легкое отравление угарным газом.

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