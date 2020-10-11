«Адреналин зашкаливает»: на набережной Владивостока взлетели в воздух мотоциклы

Фото: instagram.com/irecommend_vdk

Фестиваль спорта и моторов «Владивосток 2020» объединил в субботу, 11 октября, любителей мотофристайла, воркаута, акробатики и водных видов спорта. Его приурочили к празднованию 82-ой годовщины образования края.

Настоящим украшением программы стало выступление команды FMX13, специализирующейся на экстремальном мотофристайле и дающей представления на крупнейших стадионах по всему миру.

Проходил фестиваль на берегу Амурского залива, на «ЦСКА Арене». Открывал мероприятие губернатор.

- Мотоспорт – выбор мужественных людей. Адреналин будет зашкаливать и у участников, и у зрителей, – пообещал Олег Кожемяко.

Он напомнил, что приморские команды сегодня завоевывают призовые места на чемпионатах: совсем недавно юниоры «Востока» выиграли командное и личное первенство России по спидвею. А сегодня они сражаются за призовые места в другой возрастной категории командного чемпионата России.

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