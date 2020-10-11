В Приморье завершены поиски 14-летнего подростка Вадима З., исчезнувшего накануне

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В Уссурийске завершены поиски 14-летнего подростка Вадима З. В субботу, 10 октября, он вышел из дома по улице Францева и перестал выходить на связь.

Родители немедленно обратились в правоохранительные органы. К поискам привлекли волонтеров. В неведении прошли сутки, и вот в воскресенье радостная новость: найден, жив.

Волонтеры поблагодарили всех за помощь в поисках.

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