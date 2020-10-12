Утренние дожди и сильный ветер: синоптики рассказали, какой будет погода в Приморье 12 октября

На севере края утром возможен дождь со снегом

Сегодня, 12 октября, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, а утром на северо-востоке местами со снегом, сообщает "Примпогода". Ветер утром юго-западный, днем северо-западный умеренный. Температура воздуха +10...+15°C.

Во Владивостоке облачно, утром небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный до сильного, утром сильный. Температура воздуха +11...+13°C.

В Уссурийске облачно, утром небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +12...+14°C.

В Находке облачно, утром небольшой дождь. Ветер утром слабый, днем северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +13...+15°C.