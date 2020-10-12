Ориентировка на пропавшего подростка. Фото: ПРОО "Примпоиск".

В Приморье разыскивают пропавшего без вести 14-летнего Вадима Землянко. Мальчик вышел из дома 10 октября и до сих пор не вернулся домой.

Известно, что в день пропажи на нем был темно-серый спортивный костюм фирмы «Reebok» с белыми полосками на штанах и рукавах и темно-синие кроссовки с белой подошвой.

Рост Вадима около 145 см, худощавого телосложения, волосы русые, стрижка средней длины, волосы зачесаны на бок, глаза карие.

Вадим проживает в Уссурийске, в день пропажи он вышел из дома по адресу ул. Францева и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка, просьба позвонить по телефонам: 8 (4234) 32 – 16 – 26 - ОВД России по г. Уссурийск или 102 – полиция, 8 914 721 22 32 – волонтеры.