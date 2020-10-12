В мэрии рассказали, когда закончится ремонт теплотрассы в районе остановки «Школьная»

После ремонта дороги тепловики благоустроят территорию. Фото: vlc.ru

Во Владивостоке на завершающей стадии находится капитальный ремонт паропровода в районе остановки «Школьная». Реконструкция, которую ведет МУПВ ВПЭС, закончится уже на этой неделе.

Специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) почти что завершили капитальный ремонт на сетях теплоснабжения в районе остановки «Школьная». Речь идет о небольшом участке дороги, соединяющем улицы Фадеева и Борисенко. На данном участке тепловики производят замену 140 метров трубопровода, а на время ремонтных работ движение автомобилей весьма затруднено и связано оно не только с узким разъездом из-за ремонта, но и с плохим качеством самого дорожного полотна.

По словам заместителя директора по эксплуатации тепловых сетей ВПЭС Данила Певцова, на данном объекте грунтовые воды попадали в канал, где находится горячий трубопровод и происходило парение над землей, что и приводило в негодность дорогу. Причиной тому были изношенные сети. Поэтому было принято решено не просто заменить трубопровод, а провести реконструкцию.

«Тепловики ВПЭС усилили дренаж и приподняли паротрассу на 30 см. Кроме того, они сделали двойную теплоизоляцию трубы и дополнительно произвели оклеечную гидроизоляцию лотков, чтобы вода не попадала в канал паротрассы», – пояснил Данил Певцов.

Подача горячего водоснабжения возобновится 15 октября по следующим улицам:

Связи,3,5;

Марии Расковой, 1,2,3,4,5,6,7,9,2а;

Гризодубовой, 50,51,53,55,61,63,65,67,69,71,33,35,37,39,41,43,45,47,49;

Часовитина, 11,13,15,17,21,23,25,27;

Героев Хасана, 4,6,10,12,7;

Никифорова, 37,53,55,57;

Сафонова, 18,20,24,26,30,32,34,36,37,39,33.

До 30 октярбя будет благоустроена территория, где проводится ремонт.