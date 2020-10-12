Популярность электронных уведомлений о вручении выросла в 16 раз

С 2019 года в 16,5 раз увеличилось число клиентов Почты России, которые используют электронные уведомления о вручении почтовых отправлений. Среди крупных организаций-пользователей услуги – Верховный Суд, ФНС России, Пенсионный фонд России, а также финансовые, страховые и другие.

С начала внедрения услуги в 2019 году пользователи уже получили 1,2 млн электронных уведомлений. На сегодняшний день сервис доступен во всех субъектах Российской Федерации, кроме Республики Крым и г. Севастополь.

Электронное уведомление о вручении – это цифровой аналог бумажных уведомлений, при этом его стоимость на 25% ниже простого уведомления и на 70% – заказного. Оно обладает той же юридической силой, что и его бумажная версия (подробнее о юридически значимой корреспонденции можно почитать в блоге Почты России на Хабре). Услуга позволяет получить полноценную скан-копию стандартного уведомления, на которой будет указана вся необходимая информация: кем, кому и когда было доставлено почтовое отправление, его трек-номер и подпись получателя, свидетельствующая о вручении почтового отправления.

Чтобы скачать уведомление нужно авторизоваться на портале pochta.ru по номеру телефона, который был указан при заказе услуги, или в личном кабинете юридического лица. Уведомление будет доступно в течение 6 месяцев. Для юридических лиц возможно массовое скачивание уведомлений по номеру партии.