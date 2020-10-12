Автоворы из Узбекистана поживились во Владивостоке на 800 тысяч рублей

Злоумышленники похищали автомобильные катализаторы, содержащие драгоценные металлы. Фото: пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку

Оперативники задержали по горячим следам злоумышленников, воровавших автомобильные катализаторы во Владивостоке.

В течение одних суток в дежурную часть городского УМВД поступило несколько заявлений о краже катализаторов выхлопных систем с иномарок. Пострадавшие и очевидцы сообщали, что слышали характерный звук «турбинки», наблюдали незнакомую машину белого цвета во дворе до того, как обнаруживали пропажу дорогостоящей автозапчасти.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Владивостоку провели оперативно-розыскные мероприятия и установили, что на место преступления воры приезжали на арендованном автомобиле. Наружным нарядам полиции передали ориентировку на задержание и вскоре полицейские нашли похожую машину.

Задержаны двое граждан Узбекистана, временно проживающие во Владивостоке. В полиции подозреваемые сознались в кражах. Похищенные катализаторы, содержащие драгоценные металлы, мужчины продавали, а деньги делили. Узбекские «джентльмены удачи» успели нанести автовладельцам ущерб в совокупности более чем на 800 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Автоворы могут отправиться за решетку на срок до 5 лет, сообщила пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку.

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