Конец мучениям? Асфальтирование Некрасовского путепровода во Владивостоке закончено

Многомесячный ремонт Некрасовского путепровода завершается Фото: Администрация Владивостока

Мэрия Владивостока сообщила, что в минувшие выходные подрядная организация завершила работы по асфальтированию проезжей части Некрасовского путепровода.

Завершение этой стадии ремонта этим утром ознаменовалось зеленым цветом на картах, отображающих автомобильные пробки во Владивостоке. О проблемах горожан с передвижением из-за длительных ремонтных работ "КП-Владивосток" не раз делала материалы.

Параллельно в выходные дни шло бетонирование предохранительных полос по направлению в город. По данным управления дорог и благоустройства, на этой неделе специалисты приступят к установке барьерного ограждения и замене тротуарных плит на развязке в районе домов № 29а и № 30 по проспекту 100-летия Владивостока.

«В связи с проведением аварийных работ под мостовым переходом движение всех автотранспортных средств в ночное время будет ограничено. Днем движение здесь будет разрешено», — акцентировали внимание представители управления.

Участки будут перекрываться на период с 10 по 31 октября с 22 до 6 часов. Движение большегрузного транспорта в это время будет разрешено по Некрасовскому путепроводу.

Пресс-служба администрации города также напоминает, что водители могут пользоваться объездной дорогой Нефтеветка — Кунгасный. Кроме того, уже обустроен проезд по грунтовой дороги от Нефтеветки до спортивного клуба ДОСААФ.

Владивосток сегодня с утра "зеленый" Фото: Яндекс.Пробки

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