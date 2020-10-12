«Коробку Храбрости» передали в Приморскую детскую больницу

«Коробку Храбрости» передали в Приморскую краевую детскую больницу №1. Целый ящик игрушек предназначен для маленьких пациентов, которые проходят лечение или восстанавливаются после сложных операций в медицинском учреждении. Небольшой подарок перед болезненной процедурой призван подбодрить и сделать ребенка немного храбрее. Собрать такую помощь смогли предприятия и компании Приморья.

В этом году акция изменила формат, «Коробка Храбрости» стала виртуальной. Благотворительный фонд «Шередарь» и ПАО Сбербанк запустили сбор средств для того, чтобы наполнить «Коробки Храбрости» более чем в 100 больницах в разных регионах нашей страны. Теперь не нужно выбирать подарки, везти их больницы. Благотворительный фонд это сделает сам: приобретёт допустимые сертифицированные игрушки, проверит целевое расходование средств, доставит в конкретное медучреждение.

Кроме краевой детской больницы №1 в Приморье «Коробки Храбрости» вручат еще пяти медучреждениям:

- КГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №2»

- ГУЗ «Приморская детская краевая клиническая туберкулёзная больница»

- КГБУЗ «Артемовская детская больница»

- КГБУЗ «Находкинская городская больница»

- КГБУЗ «Уссурийская центральная городская больница»

Оксана Шухат, заместитель управляющего Приморским отделением Сбербанка:

«Принять участие в доброй акции могут и жители Приморья. Вместе мы можем ободрить маленьких пациентов больниц, помочь им стать чуточку храбрее. Ведь чтобы вынести болезненные процедуры, такие как пункция, перевязки, установка и промывка катетеров, нужно быть сильным и смелым. А небольшие подарки из «Коробки Храбрости»: наклейки, брелоки, пазлы, магнитики или мыльные пузыри, могут, хоть и немного, смягчить эту боль, высушить детские слезы и подарить малышам улыбку».

Поучаствовать в сборе для маленьких храбрецов можно здесь - https://today.sberbankvmeste.ru/story/90.

А если вы хотите оформить пожертвование от юридического лица, воспользуйтесь специальной формой: http://www.sheredar.ru/ru/how-to-help/donate.

В назначении платежа необходимо указать название акции «Коробка Храбрости» и наименование больницы, для которой делается пожертвование.

Храбрец – это не тот, кто не боится, а тот, кто преодолевает свои страхи. Давайте поможем нашим детям быть смелыми!