Без маски просто не впустят: новое постановление губернатора Приморья

В сферах торговли и услуг в Приморье ужесточатся меры борьбы с нарушителями санправил Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатора Приморского края на очередном заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил о том, что сегодня, 12 октября, будет подписано постановление об ужесточении мер в отношении транспортных компаний и предприятий совершающих нарушения санитарно-эпидемиологических мер.

Документ официально запретит предпринимателям, занимающимся перевозкой пассажиров, работать, если водителями или пассажирами был нарушен масочный режим. Машины будут снимать с маршрута, а в случае повторения нарушений — запретят выходить на линию. Сообщается, что контролировать соблюдение правил, помимо административных комиссий, будет полиция.

«Нахождение пассажиров в транспортных средствах при отсутствии у них средств индивидуальной защиты органов дыхания — масок, респираторов и так далее — должно быть исключено», — заявили представители оперштаба.

Также в новом постановлении упомянуты предприятия торговли и сферы услуг. Им официально запретят впускать на свои территории людей без медицинских масок. И, соответственно, граждан нарушающих «масочный режим» будет запрещено обслуживать.

Режим повышенной готовности будет действовать в Приморье до особого распоряжения главы региона. Согласно ему жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим», а также сохранение «социальной дистанции» в местах значительного скопления людей.

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