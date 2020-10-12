Молодая лихачка совершила «чудесный» аварийный маневр на улице Владивостока

ДТП произошло на Партизанском проспекте Владивостока. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку

ДТП, в котором пострадал водитель и пассажир легкового автомобиля, произошло во Владивостоке на Партизанском проспекте.

24-летняя девушка вела автомобиль Nissan Skyline со стороны Океанского проспекта к проспекту Красного Знамени. В районе дома № 22 на Партизанском проспекте «что-то пошло не так»: машина вылетела на тротуар и притерлась к дереву. Глядя, на фото, предоставленное пресс-службой ОГИБДД УМВД России по Владивостоку, сложно понять, как вообще водителю удалось совершить столь необычный маневр.

Сложно сразу разобраться, как водителю удалось загнать машину в такое положение. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку

От удара о дерево машина деформировалась, а, сидевшая за рулем молодая женщина, и ее 25-летняя пассажирка получили травмы. Медики скорой помощи диагностировали у последней повреждение связок левой голени. Водительницу пришлось госпитализировать с сотрясением мозга.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что стаж вождения у женщины 2 года. Причем в этом году ее уже четырежды привлекали к административной ответственности по части 2 статьи 12.9 «Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20 км в час».

В аварии пострадали 24-летняя водитель машины и ее 25-летняя пассажирка. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку

По факту ДТП проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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