Меркантильная медсестра обокрала больного в Уссурийске

За кражу 5 тысяч с чужого счета медсестра из Уссурийска получила 1,5 года условно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уссурийский районный суд вынес приговор по уголовному делу местной жительнице, 1999 года рождения. Молодую женщину осудили по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета».

В июле этого года в приемный покой «Уссурийской центральной городской больницы» поступил гражданин. Одним из первых работников учреждения, встретивших больного, была заботливая медицинская сестра, которая попросила у человека мобильный телефон якобы для того, чтобы переписать номер телефона родственника заболевшего. Она пообещала, что будет отсылать близкому человеку сообщения о состоянии здоровья больного.

Однако медработницей двигало вовсе не сострадание, а корысть. Она с банковской карты больного, привязанной к номеру мобильника, на свой банковский счет 5 тысяч рублей.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления и назначил ей 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор в законную силу не вступил, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

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