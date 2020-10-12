Мэрия раздает землю Владивостока резидентам СПВ

Заседание рабочей группы, проводящей мониторинг работы резидентов свободного порта Владивосток, Проходила в режиме онлайн Фото: Администрация Владивостока

Свои коммерческие проекты, требующие для осуществления земельные участки в городе, представили местные предприниматели на заседании рабочей группы, проводящей мониторинг работы резидентов свободного порта Владивосток. Проекты оценили с точки зрения нужности их городу, соответствия размещения объектов назначению земельных участков по документации. Часть проектов была поддержана, а значит под них будет отдана в аренду земля столицы Приморья.

Один из проектов, которые поддержала рабочая группа — строительство магазина широкого спектра товаров по адресу Надибаидзе, 4. Управляющая ООО «Автосоюз» Елена Белоусова сообщила, что сейчас там находится стихийный рынок, где в киосках продают продукты, вещи, предоставляют бытовые услуги. Предприниматели намерены сохранить торговлю, но привести все в цивилизованный вид. Коммерсанты даже собрали более 700 подписей у местных жителей в поддержку проекта.

Также рабочая группа считает, что землю под строительство склада по адресу Путятинская, 79а нужно предоставить компании ООО «ДиАн».

Компания «ВНИИ» просила для своих строек сразу два участка, но согласовали лишь один на улице Снеговой. Там будет возведена точка автосервиса.

Может получить земельный участок под строительство торгового центра в районе Можайской, 1 ООО «Лейла».

Пятиэтажный деловой центр в районе Партизанского проспекта, 53 хочет возвести резидент СПВ, который так и называется — ООО «Деловой центр Партизанский». Проект отличают оригинальная архитектура, подземная парковка и солидный инвестиционный капитал. Предприниматель получил рекомендации, чтобы в рамках закона успешно реализовать свой проект.

Также консультацию по воплощению в жизнь своей идеи создать сеть электрических автозаправочных станций получила компания «Карго Игл». Земельные участки, которые хотела бы получить компания уже заняты обычными АЗС. Резиденту рассказали, какие законные пути можно использовать для осуществления проекта.

В состав рабочей группы входят специалисты управления градостроительства, муниципальной собственности, других профильных управлений мэрии, информирует пресс-служба администрации Владивостока.

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