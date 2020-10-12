Все в шоколаде: сим-карты пытались передать заключенному СИЗО-1 во Владивостоке

Шоколадные конфеты с sim-картами внутри обнаружили в посылке работники СИЗО-1 во Владивостоке. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю

Во время проверки посылок в следственном изоляторе № 1 — самом известном СИЗО Владивостока и края — в передаче обвиняемому Д. Сотрудники ГУФСИН обнаружили сразу 6 sim-карт, которые друзья подследственного спрятали в шоколадных конфетах.

О дальнейшей судьбе самих конфет пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю не сообщает, а вот sim-карты были изъяты, так они входят в перечень предметов, которые запрещено на территорию учреждений уголовно-исполнительной системы. Более того, даже попытка передачи таких предметов влечет за собой административную ответственность.

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