Ремонта этого моста ждал весь Врангель

Рабочие "Примавтодора" за работой. Фото: пресс-служба предприятия

На одном из путепроводов автомобильной дороги Артем—Находка—Порт Восточный рабочие «Примавтодора» завершили укладку асфальта. Надо сказать, что эта трасса вызывает постоянные жалобы жителей прилегающих муниципалитетов и представителей турбизнеса.

По данным представителей АО «Примавтодор», длина путепровода — 428 метров. Перед укладкой асфальта срезано фрезой старое покрытие, отремонтирован продольный шов моста, уложен выравнивающий и верхний 50-миллиметровый слой асфальтобетона. Уложено 1,5 тысячи тонн асфальта. В ремонте участвовали 20 человек и 10 единиц техники.

Всего на автомобильной дороге Артем—Находка—Порт Восточный планируют отремонтировать 47 километров трассы. Сейчас над этим работают несколько подрядчиков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14