В Приморье началось новое развертывание ковидных коек

Под ковидный госпиталь в Приморье перепрофилируют краевой кожно-венерологический диспансер Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коэффициент распространения COVID-19 в Приморье достиг отметки 1,07. Это означает, что каждый инфицированный человек заразит как минимум одного здорового.

По мнению зампредседателя правительства Приморья Анастасии Худченко и заместителя руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светланы Морозовой, заметное ухудшение эпидситуации в первую очередь связано с нарушениями санэпидмер жителями края и организациями. Влияние также оказал наступивший сезон ОРВИ. Медики Приморье начали развертывание дополнительного коечного фонда.

— При снижении заболеваемости в конце августа, в сентябре мы незначительно сократили число коек. Сейчас вновь разворачиваем коечный фонд в Уссурийской центральной городской больнице, Хасанской ЦРБ, в Краевой клинической больнице № 2 и во владивостокской клинической больнице № 4. Рассматривается вопрос увеличения коечного фонда в госпитале ветеранов войн, который сейчас работает как провизорный, — уточнила министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

На данный момент в крае всего в коечном фонде — 1345 койки. В готовности к развертыванию находятся еще 200 коек. Также в течение двух недель под ковидный госпиталь перепрофилируют краевой кожно-венерологический диспансер.

— Структура заболеваемости по проявлениям сегодня выглядит так: 29% пациентов переносят болезнь без клинических проявлений, у 51% — признаки острых респираторных инфекций, а у 20% — пневмонии, — рассказала заместителя руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светлана Морозова.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых "масочный режим" и «социальная дистанции».

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