Пора менять! Школьник из Приморья изобрел сенсорный анализатор для масок

Одиннадцатиклассник Университетской школы ДВФУ изобретал в команде AXIOM. Фото: пресс-служба ДВФУ

Приморский школьник, одиннадцатиклассник Университетской школы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Георгий Будник в составе команды AXIOM изобрел высокотехнологичную сенсор-прищепку SensPin для определения степени загрязнения защитных медицинских масок.

Идея гаджета, который бы сигнализировал о том, что старую маску пора сменить на новую, появилась у школьников ДВФУ в связи с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба университета.

Изобретатель в маске с анализатором. Скриншот видео: сайт ДВФУ

Небольшое устройство крепится к маске и отправляет на смартфон уведомление, когда ткань достигает определенной влажности и загрязнения. Прибор заряжается с помощью беспроводной док-станции.

Разработка принесла ребятам победу на Международной выставке юных изобретателей International Exhibition for Young Inventors, IEYI World 2020. Проект уже реализован, готовые устройства продаются через интернет.

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