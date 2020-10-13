В Приморье пришла вакцина от COVID-19, первыми привились врачи «красной зоны»

21 медицинский работник линии риска в Приморье уже привит от COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

Тестовая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла в Приморский край. Первыми вакцинацию прошли врачи из «красной» зоны ковидных госпиталей региона.

— Мы получили первую, тестовую, партию в ограниченном количестве и уже вакцинировали 21 медицинского работника линии риска — это медработники в ковидных госпиталях, в инфекционных бригадах поликлиник и станций скорой помощи. Все прошедшие вакцинацию находятся под ежедневным медицинским наблюдением, — прокомментировала министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Глава медицинского ведомства также сообщила, что на сегодня общее количество выявленных с начала пандемии больных COVID-19 достигло в Приморье отметки — 12807 случаев. Идет рост заболеваемости и из-за этого минздрав начал разворачивать дополнительные койко-места, формируется кадровый резерв, лечебные учреждения пополняются средствами индивидуальной защиты, идет проверка запаса лекарств.

— В связи с ростом числа заболевших Правительство Приморского края приняло решение направить средства на закупку препарата «Фавипиравир», который будет применяться для амбулаторного лечения пациентов. Сегодня мы даем бесплатное лекарство в стационарах, часть медикаментов — пациентам для лечения на дому, — сообщила региональный министр здравоохранения.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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