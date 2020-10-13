Глава Владивостока встретился с жителями Попова

Жители Попова во время приема граждан подняли ряд проблемных вопросов. Фото: Анастасия Котлярова

Обустройство контейнерных площадок и вывоз мусора, благоустройство сквера и организация опорного пункта полиции – далеко не полный список вопросов, которые беспокоят жителей острова Попова. С тех пор как на Русский остров построили мост, именно Попова стал самой крупной островной территорией Владивостока, связь с которой сегодня осуществляется только морским транспортом. Островная – не значит обделенная, продемонстрировал глава города Олег Гуменюк, который провел здесь прием граждан.

ОПЕРАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Вопросы и проблемы озвучивали самые разные. Например, был решен вопрос с предоставлением на острове служебной квартиры для участкового уполномоченного полиции. Это позволит сотруднику правоохранительных органов на регулярной основе следить за правопорядком на островной территории.

Вместе с Олегом Гуменюком прием граждан проводили прокурор города Сергей Лубенец, начальник УМВД России по Владивостоку Вадим Холмогоров и уполномоченный по правам человека в Приморском крае Юрий Мельников.

Еще один вопрос касался нерегулярного вывоза мусора. После того как договор с компанией «Даль-ЭКО», обслуживающей Первомайский район, был расторгнут, региональный оператор вывозит коммунальные отходы с острова своими силами.

- Мусор вывозят несвоевременно. Из-за этого он скапливается возле контейнеров, приходится убирать самим. А как вы знаете, людей сознательных всё меньше, которых мусорят – всё больше. Обратите, пожалуйста, на эту проблему внимание, – пожаловалась одна из местных жительниц.

Сергей Лубенец пообещал, что данная проблема будет взята на контроль надзорного ведомства. Кстати, по словам заместителя главы администрации Владивостока Тараса Фищука, до конца года на острове Попова обустроят пять контейнерных площадок из 17 существующих. Работа в этом направлении будет продолжена.

Скоро тут появятся игровые и спортивные площадки. Фото: Анастасия Котлярова

САМИ ГОЛОСОВАЛИ ЗА СКВЕР

Также глава города проинспектировал работы по созданию на острове нового сквера по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». В этом году у Владивостока очень позитивный опыт в этом направлении – открыты новые скверы и в центре города, и на Чуркине, и в Трудовом, причем люди с восторгом принимают такое благоустройство. Вот и жители Попова к началу ноября получат благоустроенную территорию с игровыми и спортивными площадками.

Работы в районе дома № 13 на улице Подгорной ведутся по заказу муниципального автономного учреждения «Дирекция общественных пространств Владивостока». Проект благоустройства был согласован с местными жителями.

- На сегодняшний день строители подготовили площадку под будущий сквер, провели там демонтажные работы. Сейчас идет работа по устройству твердого покрытия. Также уже заказано оборудование. Влияют погодные условия – из-за штормов возникают сложности с доставкой материалов из города на остров, – рассказал руководитель дирекции Салават Галиев.

На ранее заброшенной территории появятся детские горки, карусели и качели, спортивный комплекс с площадкой для игры в баскетбол и зоной воркаута. Также здесь благоустроят газоны и тротуары, высадят деревья и кустарники, смонтируют освещение и систему видеонаблюдения. Кроме того, в новый сквер перенесут памятник воинам Великой Отечественной войны, который сейчас находится на подтапливаемой территории, и будет отреставрирован.

СКАЗАНО

Глава Владивостока Олег Гуменюк:

- Во время встречи с жителями обсудили ряд проблемных вопросов, часть из которых удалось решить оперативно. Например, в этот же день была предоставлена служебная квартира участковому. Теперь он будет приезжать на остров гораздо чаще и местные жители больше могут не переживать за свою безопасность. В целом такие совместные рабочие встречи – очень хорошая практика. Будем обязательно продолжать работать в этом направлении.