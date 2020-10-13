Во Владивостоке футбольные ворота упали на школьника на новеньком стадионе

Реконструкция стадиона школы №58 был завершена в июне 2020 года Фото: Администрация Владивостока

Проверку по факту травмирования школьника на стадионе средней школы № 58, расположенной по адресу Чкалова, 15, организовала администрация Владивостока.

По данным пресс-службы мэрии, 10 октября на мальчика, игравшего на пришкольном стадионе, упали футбольные ворота. Ребенок был травмирован, очевидцы вызвали скорую помощь, которая увезла мальчика в медучреждение. Класть в больницу пострадавшего не потребовалось: сейчас он лечится амбулаторно.

«Сегодня с утра в учебном заведении работают специалисты управления по работе с муниципальными учреждениями образования и представители подрядной организации, которая вела на стадионе ремонтные работы. После выяснения всех причин будут приняты меры административного реагирования», — сообщает пресс-служба.

Как ранее писала «КП-Владивосток» стадион школы № 58 был реконструирован по заказу городской администрации. На спортивной площадке летом этого года уложили резиновое покрытие, сделали искусственный газон, установили тренажеры и оборудовали игровую площадку. Деньги на реконструкцию (около 37 миллионов рублей) из городского бюджета получила компания ООО «ВекторСтрой».

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