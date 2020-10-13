Заброшенная территория на острове Попова станет сквером

На острове Попова ведется строительство нового сквера. Фото: Анастасия Котлярова

К началу ноября у жителей острова Попова появится новый сквер. На ранее заброшенной территории появятся детские горки, карусели и качели, спортивный комплекс с площадкой для игры в баскетбол и зоной воркаута. Также здесь благоустроят газоны и тротуары, высадят деревья и кустарники, смонтируют освещение и систему видеонаблюдения. Проект долгожданный, а главное - согласованный с самими жителями.

Работы в районе дома № 13 на улице Подгорной ведутся по заказу муниципального автономного учреждения «Дирекция общественных пространств Владивостока» по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

- На сегодняшний день строители подготовили площадку под будущий сквер, провели там демонтажные работы. Сейчас идет работа по устройству твердого покрытия. Также уже заказано оборудование. Влияют погодные условия – из-за штормов возникают сложности с доставкой материалов из города на остров, – рассказал руководитель дирекции Салават Галиев.

Кроме того, в новый сквер перенесут памятник воинам Великой Отечественной войны, который сейчас находится на подтапливаевой территории, и отреставрируют.

Работы по благоустройству острова Попова начались в 2019 году по поручению мэра Владивостока Олега Гуменюка. На этой неделе он лично проверил ход работ в компании с прокурором города Сергеем Лубенцом и уполномоченным по правам человека в Приморском крае Юрием Мельниковым.

- Жители островов не должны чувствовать себя оторванными от материка, их жизнь должна стать более комфортной. Это поможет сделать остров и доступней для туристов, – сказал Олег Гуменюк.

КСТАТИ

Совместно с туристическими компаниями Владивостока мэрия разработала семь маршрутов различной протяженности и сложности, которые включают самые живописные места острова – пролив Старка и ущелье «Дворец дракона», бухту Пограничную, кекуры, музей Дальневосточного морского биосферного заповедника, бухту Алексеева, мысы Птичий, Лекандера и многие другие.

Главная цель – позиционировать остров как один из центров экотуризма на территории дальневосточной столицы, а также создать комфортные условия для пребывания на острове как российских, так и иностранных гостей. Кроме того, в 2019 году по просьбам местных жителей на острове Попова открылся детский сад, запущен автобусный маршрут, проведены работы по благоустройству, установлена детская площадка.