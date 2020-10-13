Заключенные изготовят около сотни мобильных вазонов для Владивостока

В августе мобильные вазоны на колесиках уже появились на центральной площади Владивостока. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю

В исправительной колонии № 41 в Приморском крае сейчас идет изготовление около сотни деревянных вазонов на колесиках, которые в скором времени должны появиться на улицах столицы российского Дальнего Востока. Точно такие же элементы городского дизайна в середине августа уже появились на главной площади города.

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю, благодаря взаимодействию руководства ГУФСИН с губернатором и главами муниципалитетов региона края в учреждениях уголовно-исправительной системы активно развивается производство продукции для благоустройства улиц многих городов и населенных пунктов Приморья.

Производство и установка вазонов — это продолжение выполнения муниципальных заказов для исправительного учреждения. Также в этом году были установлены скамейки и урны на улицах и скверах Владивостока.

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