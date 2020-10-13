С ножом и в масках: мужчину ограбили на улице Жигура во Владивостоке

Грабители, отобравшие сумку у гражданина на улице Жигура, были в масках и с ножом. Фото: пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку

К прохожему на улице Карла Жигура во Владивостоке подошли двое неизвестных в масках, причем маски на молодых людях были явно не медицинские.

Неизвестные, угрожая ножом, потребовали у гражданина мобильный телефон. Когда мужчина отказался отдавать свое имущество, он получил удар в лицо. Злоумышленники забрали чужую сумку и скрылись.

Как только потерпевший обратился в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владивостоку, наружным нарядам полиции была передана ориентировка с приметами грабителей.

Полиция Владивостока ищет людей, потерпевших от рук этих злоумышленников. Фото: пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку

Вскоре наряд патрульно-постовой службы задержал и доставил в отдел полиции двоих ранее судимых местных жителей — 18 и 24 лет. Ограбленный мужчина узнал в них своих обидчиков.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Подозреваемым избрана мера пресечения — заключение под стражу. Разбойники могут отправиться в места не столь отдаленные на срок до 10 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку.

Полиция предлагает гражданам, которые также моги пострадать от действий фигурантов уголовного дела, обращаться по телефону дежурной части УМВД России по городу Владивостоку: 8(423) 249 00 04.

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