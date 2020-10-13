«Восточный Порт» и волонтёры продолжают наводить порядок на побережье Врангеля

АО «Восточный Порт» и Фонд «Восточный Порт» в рамках экологического просветительского проекта «Экомарафон-2020» провели на побережье микрорайона Врангель второй осенний морской субботник.

На этот раз волонтёры очистили от мусора берег популярного пляжа Коровка. За несколько часов работы активисты собрали и вывезли на полигон ТБО более 100 мешков мусора.

Из-за сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки субботник был проведен с соблюдением мер индивидуальной защиты и «социальной дистанции».

«Экомарафон» – ежегодный проект АО «Восточный Порт», направленный на воспитание бережного отношения к природе, прежде всего, подрастающего поколения. В 2020 году «Экомарафон» проходит уже в шестой раз.