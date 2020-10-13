СберУниверситет предоставил лучшим учителям Приморья доступ к библиотеке Сбера

Тринадцать педагогов из Приморского края вошли в тысячу лучших учителей страны по итогам конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, который проводится в соответствии с Указом Президента №679 от 28 ноября 2018 года. За достижения в педагогической деятельности учителей поощрили федеральными премиями.

Сбер также принял участие в награждении и предоставил лауреатам доступ к виртуальной Библиотеке Сбера, где специалистами СберУниверситета собрана уникальная коллекция новейшей бизнес-литературы ведущих авторов мира по актуальным темам для непрерывного обучения. Отобранные книги объединены идеей помочь настроить себя на самосовершенствование и раскрыть внутренний потенциал.

Среди учителей из Приморья, вошедших в число победителей, - педагоги начальных классов, английского языка, истории, физики, химии и биологии, математики, информатики и географии из семи населенных пунктов:

- Гапизова Валентина Валерьевна, учитель начальных классов Школы-интерната №29 среднего общего образования ОАО «Российские железные дороги»

- Голуб Тамара Михайловна, учитель английского языка средней общеобразовательной школы №10 Арсеньевского ГО

- Дроздова Татьяна Борисовна, учитель начальных классов средней общеобразовательной школы №11 г. Владивостока

- Зубков Александр Васильевич, учитель истории средней общеобразовательной школы с. Яковлевка

- Кислова Наталья Леонидовна, учитель физики «Общеобразовательной школы-интерната среднего общего образования для одаренных детей» ВГУЭС

- Михаревич Евгения Александровна, учитель химии и биологии средней общеобразовательной школы им. А. А. Фадеева, с. Чугуевка

- Найдышева Елена Викторовна, учитель математики средней общеобразовательной школы №74 с углубленным изучением предметов эстетического цикла г. Владивостока

- Петренко Елена Владимировна, учитель начальных классов средней общеобразовательной школы №4 Арсеньевского ГО

- Пионткевич Лариса Ивановна, учитель географии гимназии №259 городского округа ЗАТО Фокино

- Сурова Олеся Ивановна, учитель математики и информатики средней общеобразовательной школы №4 городского округа Спасск-Дальний

- Таранец Елена Владимировна, учитель математики гимназии №29 г. Уссурийска

- Фролова Елена Ивановна, учитель информатики гимназии №1 г. Владивостока

- Чухно Светлана Александровна, учитель начальных классов гимназии городского округа Спасск-Дальний

Оксана Шухат, заместитель управляющего Приморским отделением Сбербанка:

«Зачастую мотивация и заинтересованность учеников к знаниям и развитию – заслуга талантливых и вовлеченных педагогов. Мы рады поздравить и наградить именно таких представителей образовательного сообщества Приморского края. Я от души поздравляю учителей, вошедших в золотую тысячу России, и желаю дальнейших успехов и новых достижений! А доступ к уникальным книгам из библиотеки Сбера в этом поможет. Уверена, такая литература откроет для педагогов и их учеников новые пути к саморазвитию и самосовершенствованию».

Библиотека Сбера – уникальная коллекция новейшей бизнес-литературы ведущих авторов мира по актуальным темам для непрерывного обучения.

С 2009 года издано более 100 книг на русском языке. С каждым годом коллекция продолжает пополняться новыми поступлениями, отобранными из множества признанных во всем мире произведений.

В 2019 году была выпущена новая серия оригинальных книг на широко охватывающую современный мир тематику – Искусственный интеллект. Она призвана погрузить читателей в специфику и тенденции развития новых технологий.

Ознакомиться с коллекцией книг Библиотеки Сбера можно в интернет-магазине издательства Альпина Паблишер. Корпоративная библиотека, где представлена вся коллекция печатных книг, находится в СберУниверситете.

СберУниверситет – признанный во всем мире центр экспертизы в области корпоративного образования и ведущий поставщик инновационных образовательных решений в России для лидеров современного мира. В университете реализуется системная подготовка и развитие управленческих кадров для компаний экосистемы Сбера, российских и международных компаний, а также органов государственной власти.