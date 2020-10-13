Вылечился от COVID-19. Председатель Думы Владивостока приступил к работе

Председатель Думы Владивостока Андрей Брик. Фото: сайт Думы Владивостока

Председатель Думы Владивостока Андрей Брик вернулся к исполнению своих обязанностей после того, как провел две недели на карантине. В конце сентября тест на коронавирус, который прошел Брик, дал положительный результат.

«Хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня в этот период, и, конечно, особая благодарность медперсоналу. На собственном опыте смог убедиться, что лечение от коронавируса организовано на должном уровне, эффективно и результативно, огромное спасибо всем врачам. Уверен, что благодаря таланту и высокой квалификации медработников, при поддержке органов государственной власти и местного самоуправления мы сможем противостоять пандемии, сохранить жизнь и здоровье населения», — сообщил глава Думы краевого центра.

Андрей Брик призвал всех соблюдать необходимые санитарные меры по предотвращению распространения COVID-19, носить маски, обрабатывать руки противовирусными препаратами, соблюдать дистанцию.

«Берегите себя и близких! Только общая социальная ответственность поможет предотвратить распространение опасного вирусного заболевания», - считает перенесший заболевание Андрей Брик.

Во время двухнедельного отсутствия председателя Думы на своем посту, законодательный орган столицы Приморья работал в обычном режиме.

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