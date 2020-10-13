Новые выпуски терапевтических сказок издадут для детей с тяжелыми заболеваниями

«Единая Россия» поможет издать новые выпуски «Храброй книги», написанные специально для детей, находящихся на длительном лечении. От имени секретаря Регионального отделения Партии, губернатора Олега Кожемяко фонду вручен сертификат на издательскую работу и покупку аудиоплееров МР3, на которых малыши смогут слушать терапевтические сказки.

Презентация первого издания благотворительной «Храброй книги» владивостокского автора Александра Киктенко в рамках проекта «Сказки на здоровье. Всемирная коллекция» прошла с участием благотворителей. В числе постоянных партнеров и благотворителей Фонда - супруга губернатора Приморского края Ирина Герасименко. В ряду первых гостей она поблагодарила Фонд за огромную и результативную работу по лечению и поддержке детей, на чью долю выпали большие испытания.

Ирина Герасименко вместе с активистами «Единой России» стала участником благотворительной ярмарки и аудиозаписи новой сказки Александра Киктенко. С огромной любовью к родному краю приморский автор пишет волшебные истории о Владивостоке, персонажами которых являются как вымышленные герои, так и выдающиеся фигуры прошлого.

Члены партии «Единая Россия» поддержали проект, став его резидентами. Участие в записи аудиоверсии приняли первый замсекретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Галина Хохлова, спикер Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик, секретарь Владивостокского городского отделения ЕР Александр Щербаков, художественный руководитель театра Горького Ефим Звеняцкий и многие другие. Волшебные истории «Храброй книги» уже оценили маленькие пациенты краевого онкогематологического центра, подопечные хосписа «Дом для Вики», детского туберкулезного диспансера и других клиник Приморья.

На сертификате, врученном Фонду от ЕР, написано «С благодарностью для развития проекта «Сказки на здоровье. Всемирная коллекция». Тем самым Партия оценила вклад Фонда в повышение качества жизни приморских детей и семей, столкнувшимися с тяжелым недугом. Средства от «Единой России» позволят издать новые выпуски «Храброй книги» и приобрести более 50 качественных аудиоплееров.

Вручая сертификат, первый заместитель секретаря регионального отделения Галина Хохлова отметила, что партия активно сотрудничает с Фондом.

«Мы поучаствовали в записи сказок и получили такой заряд бодрости и энергетики добра, что с удовольствием поделились ею с детьми. Первый сбор средств для Благотворительного Фонда «Сохрани жизнь» состоялся с приходом в лидеры регионального отделения Партии, губернатора Олега Кожемяко в ноябре 2019 года. Тогда на партконференции мы собрали больше миллиона рублей. Глава региона заявил, что «Единая Россия» должна стать Партией добрых дел. А какое дело может быть важнее и добрее помощи тяжелобольным детям. Сегодня прошла презентация первой книги, а мы уже думаем об издании второй и последующих книг, для этого и внесли свой вклад», - сказала Галина Хохлова.

Единороссы Приморья неоднократно откликались на предложение Олега Кожемяко закрыть важнейшие потребности подопечных Фонда, собрав пожертвования. Так в ходе аукциона под названием «Рисую, мечтаю, живу» партийцы собрали почти 1,5 миллиона рублей на приобретение сумок-холодильников для транспортировки костного мозга, другое необходимое оборудование в отделение онкогематологии, на оплату авиаперелетов к месту оперативного лечения ребят.

Еще одна добрая акция состоялась весной 2020 года на территории Краевой клинической детской больницы №1. Накануне празднования 75-летия Победы, волонтеры от «Единой России» высадили кусты гортензии и павловнии под окнами палат для мотивации детей к выздоровлению.

Светлана Горковенко, руководитель благотворительного фонда «Сохрани жизнь» отметила, что благодаря Олегу Кожемяко взаимодействие благотворительных организаций с властями стало проще и доступнее. В этом виден новый подход руководства регионального отделения Партии в отношении поддержки семей и детского здоровья.

«Это очень хороший пример того, как нужно развивать благотворительность. Добрые дела - всегда на первом месте», - отметила руководитель Фонда Светлана Горковенко.