На Дальпрессе загорелись магазины

Пожар на Дальпрессе

Утром во Владивостоке в районе остановки Дальпресс загорелись постройки – ларек, столовая и другие строения непонятного значения. Еще до приезда пожарных соцсети наводнили видео с места событий.

Очевидцы обращают внимание, что горят те самые постройки, которые недавно пострадали в ДТП – неуправляемый грузовик на полном ходу врезался в ларьки, задев несколько автомобилей. Тогда в одном из зданий пострадала женщина.

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