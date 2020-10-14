На Дальпрессе загорелись магазины

Пожар на Дальпрессе
Утром во Владивостоке в районе остановки Дальпресс загорелись постройки – ларек, столовая и другие строения непонятного значения. Еще до приезда пожарных соцсети наводнили видео с места событий.
Очевидцы обращают внимание, что горят те самые постройки, которые недавно пострадали в ДТП – неуправляемый грузовик на полном ходу врезался в ларьки, задев несколько автомобилей. Тогда в одном из зданий пострадала женщина.
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