Звонок с «Урана». Сотрудники загадочного антивирусного объединения ходят в гости к жителям Владивостока

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Пожилая жительница Владивостока обратилась в полицию с информацией о подозрительном звонке от неизвестного. Представившийся работником неизвестной организации мужчина сообщил о взятии у нее биологических образцов для анализа по COVID-19.

Как рассказала 66-летняя жительница Советского района, днем ей на домашний телефон позвонил мужчина, который представился специалистом антивирусного объединения «Уран». Он заявил, что скоро к ней придут врачи, которые будут брать у пенсионерки анализы на наличие коронавируса.

Пожилая горожанка почувствовала неладное и решила проверить полученную информацию. Она позвонила в поликлинику, но там ей сказали, что первый раз слышат о таком объединении. Также в регистратуре ее заверили, что они к ней никаких врачей не направляли, поэтому звонивший, скорее всего, является мошенником.

Пенсионерка испугалась за свою безопасность и сообщила о произошедшем в полицию. Стражи порядка опросили женщину и обещали выяснить, существует ли в действительности организация «Уран». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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