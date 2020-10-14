Почти 65 килограммов наркотиков изъято у жителя Уссурийска

В подсобном помещении в Уссурийске полиция обнаружила более 61 килограмма марихуаны. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску

Подразделение по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Уссурийску обнаружило крупную партию наркотиков растительного происхождения.

43-летний местный житель в подсобном помещении на улице Минеральной в Уссурийске хранил 8 полимерных пакетов с измельченными частями конопли и свертки смеси табака с гашишным маслом. Масса марихуаны составила более 61 килограмма, а смеси — свыше 4,5 граммов.

Уссуриец, уже имеющий судимость за совершение наркопреступление, признался, что недалеко от фермерского хозяйства своего отца обнаружил кусты дикорастущей маньчжурской конопли. Он оборвал листья, высушил и хранил для собственного употребления.

Житель Уссурийска обвиняется в хранении наркотиков в крупном размере. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере».

Гражданин, хранивший десятки килограммов растительных наркотиков, может лишиться свободы на срок до десяти лет, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску.

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