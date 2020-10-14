45 миллионов рублей взяток. Во Владивостоке будут судить бывших сотрудников Россельхознадзора

Общая сумма взяток бывшим работникам Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области составила более 45,4 миллиона рублей. Фото: Анастасия Осипова

Прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против 8 участников организованной группы бывших сотрудников Россельхознадзора и их подельников.

С апреля 2015 по август 2016 года руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Сахалинской области создал организованную группу, состоящую из подчиненных ему должностных и доверенных лиц, сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края.

От представителей компаний-экспортеров участники криминального сообщества получали взятки за быструю и беспрепятственную выдачу фитосанитарных и ветеринарных сертификатов на экспортируемую подкарантинную продукцию. Общая сумма взяток от 17 организаций составила более 45,4 миллиона рублей.

В зависимости от роли и степени участия фигуранты дела обвиняются:

— по пунктам «а», «в» ч. 5 статьи 290 УК РФ, части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взяток организованной группой в крупном и особо крупном размере»;

— части 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки»;

— части 2 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».

После вручения обвиняемым копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

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