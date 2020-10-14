45 миллионов рублей взяток. Во Владивостоке будут судить бывших сотрудников Россельхознадзора

Общая сумма взяток бывшим работникам Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области составила более 45,4 миллиона рублей.
Фото: Анастасия Осипова
Прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против 8 участников организованной группы бывших сотрудников Россельхознадзора и их подельников.
С апреля 2015 по август 2016 года руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Сахалинской области создал организованную группу, состоящую из подчиненных ему должностных и доверенных лиц, сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края.
От представителей компаний-экспортеров участники криминального сообщества получали взятки за быструю и беспрепятственную выдачу фитосанитарных и ветеринарных сертификатов на экспортируемую подкарантинную продукцию. Общая сумма взяток от 17 организаций составила более 45,4 миллиона рублей.
В зависимости от роли и степени участия фигуранты дела обвиняются:
— по пунктам «а», «в» ч. 5 статьи 290 УК РФ, части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взяток организованной группой в крупном и особо крупном размере»;
— части 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки»;
— части 2 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».
После вручения обвиняемым копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14