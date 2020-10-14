Остановка по просьбе

На «умных» остановках уже можно подзарядить телефон, пока ждешь автобус Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке продолжается установка новых автобусных павильонов. Не обошли в городской администрации и Русский остров, где установлено уже 18 новых остановок. А электрики провели дополнительное уличное освещение. Подчеркивается, что эта работа выполнена по просьбам местных жителей.

На Русском острове установили девять стеклянных и девять железобетонных павильонов. Они появились на остановочных пунктах «Школа № 5», «Шигино», «Шлюпбаза», «Магазин», «Парис», «Амурская», «Детский сад» и ряде других. Помимо этого, был отремонтирован павильон на остановке общественного транспорта «Церковная падь».

Специалисты подразделения «Владсвет» МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) установили опоры уличного освещения на остановках общественного транспорта в поселках Экипажный и Подножье.

Кроме того, продолжается установка так называемых «умных остановок». Они уже появились в Снеговой пади, на Гоголя и площади Луговой. Павильоны подключили к электричеству, так что каждый желающий может зарядить здесь свои гаджеты. Свет, по словам специалистов, включается в павильонах автоматически – с наступлением темноты. По похожему принципу будут работать конвекторы.

До середины ноября компания «Ростелеком» планирует установить еще 25 «умных» остановочных павильонов на улице Светланской и проспекте 100-летия Владивостока. Они также будут выполнены из ударопрочного трехслойного стекла и оснащены навигационными табло, светильниками, USB-зарядками, системой видеонаблюдения.