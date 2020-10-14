Кипит работа в «1000 дворах»

Что построить во дворе, решали сами жители Фото: vlc.ru

В 2020 году на первом этапе программы во Владивостоке планировали благоустроить 100 дворов. Однако список удалось расширить до 119, и сейчас практически по всем этим адресам подрядчики ведут ремонт одновременно. Все работы ведутся под контролем специалистов мэрии.

Прямо сейчас новый асфальт кладут сразу в 51 дворе, детские площадки обустраивают по 40 адресам, спортивные – по 26.

Где-то он уже завершен. На проспекте 100-летия Владивостока, 64, и Приморской, 1, открыты новые детские площадки. На Калинина, 43, смонтировали горки и качели, а также уложили прорезиненное покрытие. На Анны Щетининой, 3, полностью смонтирована спортивная площадка.

Новые спортивные объекты появились на проспекте 100-летия Владивостока, 84а, и на Калинина, 177. Завершены заботы по обустройству детской площадки и на ул. Гризодубовой, 53.

Ремонт придомовых территорий проводится по краевой программе «1000 дворов» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Как рассказали в управлении содержания жилищного фонда администрации города, в каждом дворе прошли собрания и определен вид предстоящих работ. Управляющие компании заказали разработку дизайн-проектов с учетом мнения жителей, просчитали сметную стоимость работ. Затем были заключены договоры с подрядными организациями.