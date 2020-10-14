Жесткое решение принял мэр Владивостока после посещения школ города губернатором

Нарушения в организации питания школьников обнаружены во Владивостоке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отстранить от работы начальника управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Ларису Карпачеву решил мэр Владивостока Олег Гуменюк. Кроме того, будет объявлен выговор и. о. директора гимназии № 2 Лидии Ли.

Как сообщает пресс-служба администрации города, эти меры приняты после того, как во время посещения образовательных учреждений краевого центра губернатором Олегом Кожемяко найдены нарушения в организации питания школьников.

Проверку питания во всех муниципальных учреждениях образования проведут в ближайшее время, говорится в сообщении.

— Будем строго контролировать, как организовано питание во всех школах и детских садах. Необходимо, чтобы дети получали не только полезную, но и вкусную пищу, с удовольствием съедали все, что для них готовят, и продукты не попадали в отходы. Будем также жестко следить за правильным расходованием бюджетных средств на эти цели, — заявил Олег Гуменюк.

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