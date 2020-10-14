Дорогу в районе остановки «Школьная» во Владивостоке перекроют 15 октября

В районе остановки "Школьная" во Владивостоке переложат 140 метров паротрассы Фото: Администрация Владивостока

Участок автомобильной дороги по улице Борисенко во Владивостоке перекроют для движения на одни сутки из-за ремонта паротрассы.

Как сообщают представители МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС), ограничения будут действовать с 8 часов утра 15 октября до 8 часов утра 16 октября в районе остановка «Школьная» рядом с жилыми домами 17а и 17а, стр. 2.

Ремонт будет вестись на улице Борисенко в районе домов 17а и 17а, стр. 2. Фото: Администрация Владивостока

— Тепловики ВПЭС приподнимают трубопровод на 30 сантиметров. Кроме того, им необходимо сделать двойную теплоизоляцию трубы и дополнительно произвести оклеечную гидроизоляцию лотков. Все это необходимо выполнить, чтобы сточные воды не попадали в канал паротрассы. На объекте задействована крупная спецтехника, проезжая часть в этом районе узкая, поэтому придется на сутки перекрыть движение автотранспорта, — рассказал начальник ремонтно-строительного управления ВПЭС Александр Кунгурцев.

Будет переложено 140 метров паротрассы. Планируется, что после завершения ремонтных работ подача горячего водоснабжения в районе возобновится 20 октября.

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